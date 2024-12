Basket Nel campionato regionale Under 14. L’Audax vince il derby. Zanetti: "Raccogliamo i frutti del lavoro»

Primo successo stagionale per gli Under 14 dell’Audax che si aggiudica il derby battendo i cugini di Massa per 22-51 (parziali 6-14, 12-26, 18-41) nella gara valida per la 7ª giornata della prima fase del campionato regionale, girone C. Sempre in vantaggio fin dalle prime battute, i gialloazzurri allungano con il trascorrere del tempo (parziali dei tempini 14-6, 12-6, 15-6, 10-4) e alla fine chiudono con un netto +29. Il tabellino: Zanetti 21, Ferla 14, Coppedè 10, Torre 2, Mottola 2, Maggi 2, Corbani, Attuoni, Venutelli, Nardi, Lavecchia, Torre.

"E’ un gruppo nuovo, con tanti ragazzi che sono arrivati al basket solo lo scorso anno, ma che dopo tante sconfitte nel passato campionato, quest’anno iniziano a raccogliere i primi risultati, frutto di lavoro e di programmazione, con l’obiettivo di far crescere tutti – dice l’allenatore Andrea Zanetti –. Per noi questa è la seconda vittoria consecutiva, i ragazzi ci tenevano tanto, era una partita sentita e hanno giocato bene, di squadra. E questo è quello che deve fare un settore giovanile, il lavoro si inizia a vedere e il gruppo sta dando soddisfazioni". Gli ultimi due successi hanno consentito ai gialloazzurri di allontanarsi dalla scomoda posizione di ultimi in classifica, ma soprattutto di trovare morale e fiducia nei propri mezzi.

Maurizio Munda

Nella foto, un gruppo di ragazzi dell’Audax