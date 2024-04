Basket, nel recupero della serie B interregionale play-in silver. Tarros Spezia battuta a Varese. Ma i play-off sono sempre possibili

CAMPUS VARESE

109

TARROS SPEZIA

101

CAMPUS VARESE: Zhao 23, Kouassi 11, Bottelli 21, Tapparo 3, Rocchetti, Bortoli 5, Carità 4, Capellaro 3, Assui 34, Mana 5. All. Roncari. TL: 14/20.

TARROS SPEZIA: Carpani 16, Preci ne, F. Paoli 32, M. Paoli 20, Cozma ne, Fazio 2, Pietrini 2, Burla ne, Sakalas 17, Tintori 12. All. Scocchera. TL: 13/16.

Arbitri: Niccolo’ Invernizzi di Dorno (Pv) e Lorenzo Orlandi di Broni (Pv).

Parziali: 24-24, 47-54, 75-77.

VARESE – Non serve neanche un overtime per sfondare quota 100 da ambo le parti. Questo offre la percezione di quanto gli attacchi abbiano avuto la meglio sulle difese, con la Tarros che deve fare a meno anche di Mencarelli e Steffanini in questa trasferta infrasettimanale e dunque con le rotazioni a disposizione di coach Scocchera ridotte al lumicino e va da sé che in difesa bisogna ‘stare attenti’ alla situazione falli. La Tarros dunque cede a Varese contro il Campus nel recupero e resta così appaiata a Lucca sul 2° gradino dei play-in silver che è anche l’ultimo posto utile per l’accesso ai play-off. La gara racconta di una Tarros che nonostante un approccio non ottimale riesce a portare l’inerzia dalla propria parte in una gara equilibrata con i bianconeri avanti di 10 e soprattutto di 9 (82-91) quando mancano 5’ alla sirena. S’inceppa l’attacco degli spezzini quel tanto che basta per permettere ai giovani di casa di ribaltare l’inerzia della partita giocata a tutto ritmo da ambo le parti, con i locali che vincono così la loro prima partita della seconda fase segnando praticamente sempre ogni volta che attaccano il ferro: 72% da 2 punti (28/39) è una percentuale infatti quasi irreale che vanifica il pur buon 62% di Fazio e compagni nonostante lo 0/6 da tre di Matteo Paoli, di solito mano caldissima. Peccato visto anche che a rimbalzo la lotta viene vinta dai bianconeri: 41-27 il computo finale dei rimbalzi . "Peccato, vincendo avremmo avuto ottime chances di giocarci i play-off, ma I ragazzi hanno dato tutto – sottolinea Danilo Caluri, presidente Tarros – ora cerchiamo di vincere le prossime due gare che ci permetterebbero di accedere ai play-off, ma se così non fosse non sarà un dramma". La lotta per staccare l’ultimo biglietto per l’accesso ai play-off è circoscritta ancora a tre squadre: Spezia, Lucca e Derthona, visto che Gallarate è 0-2 negli scontri diretti con i piemontesi; alla Tarros servirà vincere le due gare che mancano: domenica a Borgomanero e poi in casa contro Gallarate, altrimenti bisognerà vedere cosa succede sugli altri campi ad iniziare da domani sera per Derthona-Lucca.

Gianni Salis