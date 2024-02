Basket Nel “Torneo di Carnevale“ Under 17 Esperienza importante per il team dell’Audax di Zanetti e Gallerini

Due partite e due sconfitte, ma una esperienza di rilievo contro due squadre che nelle rispettive regioni giocano in campionati gold. E’ questo il bilancio del “Torneo di Carnevale“ per la formazione Under 17 dell’Audax, inserita nel girone A con i salernitani dell’Angri e i torinesi del Reba. La squadra allenata da Andrea Zanetti e Paolo Gallerini è stata sconfitta dall’Angri 31-75 (parziali 14-29, 21-47, 28-61) e dal Torino 23-94 (parziali 1-27, 9-56, 16-75). Troppa la differenza tecnica tra i carraresi e le avversarie, con i locali che hanno provato a rinforzarsi con alcuni giocatori in prestito da Massa e Sarzana, ma con qualche infortunato e con troppe gare giocate nella stessa giornata: la mattina una del campionato regionale e nel pomeriggio due partite consecutive del torneo. Di alto livello le due semifinali viste al palazzetto tra Angri-Viareggio e Roma-Torino.

I tabellini. Con Angri: Alibani, Alberti 8, Sessa 2, Fusco 6, Caci 1, Francavilla, Giannarelli, Muccini 4, Zagaglia 2, Cerone 6, Fantoni 2. Con Torino: Alibani, Alberti 1, Sessa , Fusco 15, Caci, Francavilla 1, Giannarelli, Muccini 4, Zagaglia 2, Cerone , Fantoni.

ma.mu.