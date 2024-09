Basket Nella Coppa della “Divisione regionale 1“. I Legends Carrara steccano alla prima. Passa il Donoratico

DONORATICO

76

legends carrara

62

DONORATICO: Favilli 18, Gennai 2, Creatini 3, Partigiani 3, Trassinelli 12, Tinagli 5, Gozzoli 7, Bruci F. 7, Bruci M. 9, Biagi, Batistini 8, Cavallini 2.

LEGENDS CARRARA: Viola 16, Fontanelli 15, Donati 14, Canciello 11, Tongiani 4, Borghini 1, Donnini 1, Leonardi, Benfatto. All. Fiorani.

Parziali: 14-9, 34-20, 59-42.

Arbitri: Cancelli e Barbanti di Livorno.

CARRARA - Trasferta no, per i Legends che nell’esordio in Coppa Toscana, prima gara ufficiale della stagione, sono sconfitti al termine di una partita giocata sempre all’inseguimento. I gialloviola si presentano in riva degli Etruschi a ranghi ridotti, dopo quasi un anno di assenza c’è il rientro dell’ala Fontanelli (nella foto), ma non basta per tenere in partita una squadra ancora con le tossine estive nelle gambe e nelle mani.

Ospiti sempre in svantaggio: è -5 al primo intervallo breve, che diventa -14 a metà gara (parziale secondo tempino 20-11). Al rientro in campo i carraresi provano una timida reazione che però serve solo a non peggiorare la situazione (parziale 25-22) anche se dopo mezz’ora lo svantaggio è salito a -17. Nell’ultimo quarto non arriva nessun colpo di coda (parziale 17-20) e alla fine è -14.

ma.mu.