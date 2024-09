Basket Nella Coppa Toscana “Franco Bugliesi“. I Legends debuttano in riva degli Etruschi. Fiorani teme le assenze

Esordio stagionale in riva degli Etruschi per i Legends che lunedì (ore 21) giocano la prima partita ufficiale in casa del Donoratico, gara valida per il primo turno della Coppa Toscana “Franco Bugliesi“. "Se ci saremo tutti siamo una squadra discreta e competitiva, altrimenti se dovessimo vincere sarebbe un colpo di fortuna, ma se dovessimo perdere non cambierebbe niente – dice coach Antonio Fiorani (nella foto) il cui vero problema è la presenza di tutti i giocatori –. Andiamo a giocare con soli nove allenamenti nelle gambe e nessuna amichevole". Probabile l’assenza del rientrato Maiolini che ha problemi ad una spalla. "Il Donoratico è una buona squadra, lo scorso anno è arrivata nelle prime quattro dei play off" aggiunge Fiorani.

Questa la rosa: Michele Leonardi (play), Alessandro Benfatto (play), Michele Diamanti (guardia), Lorenzo Diamanti (pivot), Matteo Peselli (pivot), Nicola Tongiani (play), Andrea Fontanelli (ala), Jacopo Donati (pivot), Francesco Bordigoni (pivot), Giacomo Viaggi (ala), Gabriele Viola (guardia), Leonardo Olivi (guardia), Luca Falconi (guardia), Andrea Borghini (ala), Christian Canciello (ala-pivot), Giacomo Donini (play), Davide Ferla (guardia), Michele Maiolini (ala).

ma.mu.