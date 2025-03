Basket Nella “Divisione regionale 1“. Il CmC di Bertieri cerca il riscatto in trasferta a Pistoia

Opportunità di riscatto per il Cmc che questo pomeriggio (ore 18.30) fa visita al Pistoia per la 11ª giornata di ritorno del campionato di divisione regionale 1 di basket. I biancocelesti non stanno attraversando un buon momento: sono reduci da due sconfitte consecutive (Valdicornia e Rosignano) e nelle ultime cinque giornate hanno conquistato solo due punti contro il Pescia. Una serie di risultati che ha fatto precipitare il Cmc (11° con 24 punti) fuori dalla zona playoff, superato da Cerretese (28 punti), Lucca Sky Walkers (24 punti) e Castelfranco (24 punti), e con cinque partite ancora da giocare, la lotta per un posto al sole si sta facendo più serrata. Lucchesi e pisani hanno gli stessi punti dei carraresi ma nei loro confronti vantano rispettivamente il vantaggio nello scontro diretto dell’andata (57-55, con il ritorno ancora da giocare) e una migliore differenza canestri negli scontri diretti (+8 e -24).

Per il turno odierno il calendario propone una partita che sulla carta non dovrebbe creare grossi problemi: i pistoiesi sono penultimi in classifica con soli 12 punti (6 vittorie e 19 sconfitte) anche se all’andata Toppetti (nella foto) e compagni l’hanno spuntata con un +5 (71-66). La parte bassa della griglia play off è ancora fluida, basta una manciata di punti per rientrarci, ma anche le altre squadre non stanno a guardare.

ma.mu.