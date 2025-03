Basket Nella Divisione regionale 1. Legends in emergenza. Cm Carrara insegue un posto nei playoff

Due impegni casalinghi per Legends e Cmc, entrambi impegnati alla Dogali (porte socchiuse) per la decima giornata di ritorno del campionato di divisione regionale 1. I primi a scendere in campo sono i gialloviola di Antonio Fiorani (questa sera, ore 21.15) che ospitano la Cerretese (nona con 24 punti).

"E’ una squadra rognosa e noi siamo sempre condizionati dalle assenze – dice Fiorani (nella foto) – siamo una formazione amatoriale con problemi amatoriali e la nostra grande ambizione è quella di poter giocare una partita con tutta la squadra al completo. Viviamo sempre alla giornata e prendiamo quello che viene, speriamo di sbloccarci e di risolvere il problema". La squadra è già salva: mancano sei giornate, 12 i punti ancora in palio, e con 26 punti in classifica (settimo posto) i Legends non sono più raggiungibili né da dal Pistoia, né dall’Invictus Livorno, le ultime due della classe, rispettivamente a quota 12 e 10. Ma i carraresi sono sempre in corsa per un posto play off che, senza pretese, coronerebbe una stagione disputata sempre nella parte alta della classifica.

Il Cmc di Michele Bertieri (ottavo con 24 punti) gioca invece domenica (ore 18) ospitando l’ostico Rosignano (quinto con 28 punti). 40 minuti per rimettersi in corsa dopo lo stop di Campiglia, per restare agganciati alla griglia playoff.

ma.mu.