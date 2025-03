Basket, torna al successo il CUS Pisa con Piombino, in Divisione Regionale 2

Pisa, 24 marzo 2025 – Torna finalmente al successo il fanalino di coda CUS Pisa Cosmocare, che supera sul campo e raggiunge in classifica Piombino, nella decima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Nel derby che potrebbe essere l’anticipazione della finale dei play-out per non retrocedere, i ragazzi di coach Bizzarri hanno dominato fin dall’avvio, gestendo nella ripresa un vantaggio a due cifre, che per poco non ha raggiunto e superato quello con cui Piombino si era imposta all’andata.

LA CRONACA – Parte subito bene il Cosmocare CUS Pisa, sceso in campo con Di Lernia, Donati, Caldarelli, Padeletti e Coppi, e conquista un vantaggio interessate già dopo il primo quarto (16-11). Nonostante le rotazioni il predominio pisano resta anche nel secondo, con Caldarelli e compagni al riposo sul 30-22. Nella ripresa il Cosmocare prova a ribaltare lo svantaggio dell’andata, e, trascinato da 9 punti di Caldarelli, raggiunge alla fine del terzo quarto il rassicurante vantaggio di 51-37. L’obiettivo dei 20 punti di scarto non è distante ma, nell’ultimo quarto, Fusco e compagni non riescono a spingere ancora, conquistando comunque un’importante vittoria, con un vantaggio finale a due cifre.

CUS Pisa Cosmocare-Basket Piombino 63-50

Parziali: 16-11, 14-11, 21-15, 12-13

CUS Pisa Cosmocare: Fusco 5, Di Lernia 6, Gallucci, Donati 7, Berni, Caione 5, Caldarelli 21, Padeletti 5, Benfratello, Carrozzo 6, Coppi 3, Galello 5. All.: Bizzarri.