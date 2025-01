Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends consolidano la posizione nei playoff. Il CmC scivola fuori

I Legends restano in zona playoff, il Cmc ci scivola fuori. C’è chi sorride e chi meno, al giro di boa del campionato di “Divisone regionale 1“ dove si è giocata la 15ª e ultima di andata. I Legends di coach Antonio Fiorani fanno un sol boccone (+16) del fanalino di coda Pistoia (76-60), mentre contro la prima della classe, il CmC del coach Michele Bertieri non fa il miracolo con il Calcinaia (59-69) ma non prende neppure l’imbarcata (-10). I gialloviola rimangono al quarto posto, a braccetto del Pescia (vittorioso sull’Invictus Livorno), ma entrambi agganciano il Rosignano (che recupererà la gara a fine mese); mentre i biancocelesti scendono al nono posto, fuori dalla griglia playoff e sono agganciati dall’avanzante Viareggio, la Cerretese resta ferma (recupererà la partita a fine mese) mentre perde solo il Donoratico. In casa del Cmc è arrivata anche la prima sanzione disciplinare (una giornata di squalifica che però è emendabile con una multa) comminata all’ala Francesco Tealdi (nella foto) per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri.

La classifica a metà della prima fase: Calcinaia 26; Montemurlo 24; Pescia, Legends Carrara e Rosignano 20; Libertas Lucca 18; Sky Walkers Lucca 16; Viareggio, CM Carrara, Donoratico e Cerretese 14; Castelfranco 12; Valdicornia 10; Monsummano 8; Pistoia e Invictus Livorno 4.

ma.mu.