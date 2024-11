Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends di Fiorani sfidano il Montemurlo: "Sarà una gara tosta»

Trasferta verità per i Legends che nel turno infrasettimanale di questa sera (ore 21.15) fanno visita al Montemurlo per la giornata numero sette della divisione regionale 1. Il successo interno contro il Castelfranco ha portato ulteriore fiducia nella squadra di coach Antonio Fiorani (nella foto) che dopo due sconfitte consecutive, ha iniziato una serie positiva (Cmc e Castelfranco) che adesso non vuole interrompere. La trasferta di questa sera non è però da sottovalutare: i pratesi sono reduci dalla vittoria di misura sul parquet del fanalino di coda Monsummano (una classifica che tanti addetti ai lavori dicono non rispecchiare i veri valori della squadra), ma in classifica hanno 10 punti e occupano la posizione numero tre. I gialloviola seguono a ruota, quinti con otto punti.

"Sarà una partita tosta, Montemurlo è una buona squadra che fisicamente ci somiglia – dice Fiorani – in poche ore ci aspettano due partite delicate (venerdì in casa con Monsummano, ndr) che vogliamo giocarci". In casa Legends regna comunque ottimismo per gli ultimi due successi: "quella vinta con il Castelfranco è stata una buona partita, giocata bene e con buoni ritmi – continua l’allenatore carrarese – non abbiamo avuto cali particolari, siamo stati sempre davanti, seppure con vantaggi non grandi".

ma.mu.