Basket Nella “Divisione regionale 1“. Legends e CmC si confermano nella zona playoff

Soffrono ma vincono e restano in zona playoff. E’ questo il risultato della 11ª giornata di andata del campionato di basket di “Divisione regionale 1“. Tra le mura amiche i Carrara Legends del play Giacomo Donnini (nella foto) si impongono di misura sulla Libertas Lucca per 58-55 al termine di una partita tribolata, mentre il Cmc, anch’esso di scena in casa, non va oltre il +5 contro il fanalino di coda Pistoia (71-66). Entrambe le squadre però, conquistano due punti importanti che consentono loro di restare nella parte alta della classifica. I gialloviola di coach Antonio Fiorani approfittano del passo falso del Rosignano a Castelfranco per agguantarli a quota 14, mentre i biancocelesti di coach Michele Bertieri approfittano dei favori dei cugini che fermando la Libertas Lucca, consentono la Cmc di raggiungerli a quota 12. E anche i risultati di questa giornata, con gran parte delle vittorie racchiuse in manciate di punti (6 partite su 8 si sono concluse con differenze che si contano su una mano), confermano l’equilibrio che regna nel girone A.

La classifica: Calcinaia e Montemurlo 20; Pescia 16; Rosignano e Legends Carrara 14; Libertas Lucca, CM Carrara e Cerretese 12; Sky Walkers Lucca e Donoratico 10; Viareggio e Castelfranco 8; Valdicornia e Monsummano 6; Pistoia e Invictus Livorno 4.

ma.mu.