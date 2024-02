Basket Nella Divisione regionale 1. Audax in emergenza. Si ferma anche Ristori. Volpi pronto al debutto

Continua a piovere, o meglio a grandinare, in casa Audax ancora alla ricerca di un assetto definitivo e ancora alle prese con debacle. L’ultima tegola arriva dal play Tommaso Ristori (nella foto) che dopo avere debuttato contro il Viareggio ed essere stato in panchina solo per onor di firma contro l’Invictus Livorno per problemi fisici, deve fermarsi in attesa di un completo recupero che si preannuncia lungo.

Intanto la società aveva appena tesserato un nuovo giocatore, l’ala livornese Claudio Volpi, classe 1994, 190 centimentri che debutterà già questa sera (palazzetto di Avenza, ore 20.30, porte girevoli) contro il Castelfranco nella gara valida per la terza giornata di ritorno della Divisione regionale 1, girone A. Tra problemi fisici (Tealdi, Riccardi, Peselli e adesso anche Ristori), teste rotolate (Bianchini, Eerikinharju e Donnini) e partenze anticipate (Valenti ed Evangelisti), la società ha cercato di porre rimedio con gli arrivi di Mezzani, Lulli, Ristori e adesso Volpi, ma la squadra resta corta e anche oggi completerà la panchina con gli under 17. Contro Castelfranco (11esimo con 8 punti) l’Audax (decima con 10 punti) recupera lo squalificato Ramirez ma per impegni di lavoro non ci sarà Castigliego. Partita assolutamete da vincere per i gialloazzuri di coach Andrea Cristelli che, se non vogliono retrocedere, devono arrivare tra le prime otto.

ma.mu.