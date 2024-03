Basket Nella Divisione regionale 1. Audax, partita verità contro il Bellaria. Nel mirino i playoff

Partita solo da vincere per l’Audax che nella trasferta di Pontedera (sponda Bellaria) di questa sera (ore 21,15) nella gara valida per 11ª e terzultima giornata della Divisione regionale 1, deve fare punti per sperare ancora nella salvezza. Con soli 6 punti in classifica, i pisani sono già matematicamente retrocessi, ma non per questo per i gialloazzurri di Andrea Cristelli (nella foto) sarà una passeggiata. I carraresi sono 11esimi con 16 punti e devono assolutamente agganciare il nono posto per restare nella categoria.

Dopo il successo sul Valdicornia, in casa Audax c’è ottimismo: "Se ci alleniamo con costanza e manteniamo una certa mentalità, è normale vincere. In passato abbiamo fatto scelte sbagliate ma adesso la squadra è trasformata, abbiamo trovato la quadratura e siamo in corsa per tutto" dice l’allenatore allundendo ad alcuni giocatori arrivati e partiti.

Per Cristelli l’Audax può ambire ancora ai playoff ma per farlo deve arrivare tra le prime otto ma al momento ci sono sei punti da recuperare in tre giornate su Legends o Castelfranco, entrambe a quota 22. "Se Legends e Castelfranco vincono, a noi non resta che il nono posto, ma noi abbiamo due incontri su tre abbordabili, contro due squadre già retrocesse". Probabilmente oggi sarà assente Castigliego per impegni di lavoro.

ma.mu.