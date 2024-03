Basket Nella “Divisione regionale 1“ Audax, passo indietro Vince il Calcinaia Salvezza a rischio

Calcinaia

86

Audax Carrara

70

CALCINAIA: Dal Canto 4, Nufrio 12, Foschi 13, Chiari, Donati 9, Pasquinelli 22, Bartalucci 6, Nelli 4, Gambini 4, Landi 12. All. Iearari.

AUDAX CARRARA: Mezzani 4, Ramirez 32, Bertuccelli 9, Lulli 7, Morillo 10, Volpi 8, Castigliego (Tonarelli, Caruso e Ferla n.e.). All. Cristelli.

Arbitri: Francia e Laurenda di Siena.

Parziali: 14-15, 36-27, 61-52.

Tiri liberi: Calcinaia 17/23; Carrara 12/18.

CARRARA – Ritorno all’antico per l’Audax che nella impegnativa trasferta di Calcinaia, valida per la 9ª giornata di ritorno della Divisione regionale 1, non fa il miracolo e torna a casa con un pesante -16 che fa stagnare la squadra in zona retrocessione. L’avvio è equilibrato, ma già nel secondo tempino i locali balzano davanti (parziale 22-12) per restarci fino all’ultima sirena. Per i gialloazzurri gli svantaggi non sono abissali: è -9 a metà gara ed è sempre -9 all’ultmo intervallo con un parziale della terza frazione in perfetto equlibrio (25-25).

Gli ultimi dieci minuti dovrebbero essere quelli del massimo sforzo per il recupero, ma invece sono i pisani ad avere maggiore lucidità e ad allungare (parziale 25-18), portando a casa i due punti. Per i carraresi una difesa blanda che concede troppo agli avversari, mentre serve a poco lo score stellare di Ramirez (nella foto), autore di 32 punti.

ma.mu.