Basket Nella “Divisione regionale 1“. Audax, sfida infuocata contro il Rosignano. In palio la salvezza

Saranno quaranta minuti che valgono un’intera stagione, quelli che l’Audax gioca domani (ore 18) a Rosignano, per la 13ª e ultima giornata della stagione regolare della “Divisione regionale 1“. Il successo sulla già retrocessa Liburnia Livorno e il contemporaneo successo dei Legends sul Viareggio, hanno tenuto a galla i gialoazzurri che, dopo essere stati a lungo sotto la linea di galleggiamento (il nono posto) hanno acciuffato una salvezza che però devono confermare oggi. Per averne la certezza devono vincere sull’ostico campo livornese, diversamente il loro destino dipenderà dai risultati di Viareggio (in casa con la capolista Lucca) e Invictus Livorno (in casa con i Legends).

"Se vinciamo siamo salvi, se perdiamo siamo retrocessi – dice coach Andrea Cristelli (nella foto) che non appare troppo ottimista –. Sembra che Lucca vada a Viareggio tenendo a riposo i giocatori migliori in vista dei playoff, mentre i Legends a Livorno non andranno con animo combattivo. Se perdiamo tutte e tre (Audax, Viareggio e Invictus, ndr) siamo salvi". Cristelli commenta la partita con Liburnia: "Loro non avevano niente da perdere mentre per noi era una partita che non potevamo non vincere" e di quella con Rosignano dove, per motivi di lavoro, non potrà disporre di Castigliego: "È una signora squadra, ha avuto una flessione ma si è ripresa".

