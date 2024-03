Basket Nella Divisione regionale 1 cambio di regole. Le retrocessioni scendono da cinque a quattro

Se ne vocifera da tempo, poi è arrivata l’ufficializzazione dalla federazione: nel campionato di “Divisone regionale 1“, non ci saranno più cinque retrocessioni dirette (dalla nona alla 13ª) ma solo quattro (dalla decima alla 13ª) mentre la nona si assicura la permanenza nella categoria. I playoff restano invece appannaggio delle prime otto della classifica. La modifica, che seppure lascia un mare di perplessità per il fatto che arriva a campionato quasi ultimato (una volta usava dire che le regole non si cambiano a partita iniziata, mentre in questo caso, come è già accaduto per la Serie C regionale, si cambiano addirittura a campionato quasi finito) è una ciambella di salvataggio per quelle squadre che si affollano sul crinale tra playoff e retrocessione e che sono in piena lotta per restare nella categoria.

E tra queste ci sono le due carraresi (Legends e Audax) con i gialloviola di coach Antonio Fiorani che, quando mancano 120 minuti alla fine del campionato, in classifica sono messi meglio ma non hanno ancora alcuna certezza matematica, mentre i gialloazzurri di coach Andrea Cristelli devono sudare fino all’ultimo e il risultato non è scontato.

Oltre alle due carraresi, la modifica interessa almeno altre quattro squadre: Grosseto, Castelfranco di Sotto, Viareggio e Invictus Livorno. Come dire che nella parte più bassa della classifica si apre la caccia ad un posto al sole. Al momento i Legends sarebbero ugualmente salvi mentre l’Audax sarebbe ugualmente retrocessa.

ma.mu.