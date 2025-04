Basket Nella ‘Divisione regionale 1’ solo delusioni. Finale di stagione da brividi per Legends e CmC

Segnano il passo Legends e Cmc che nella 11ª giornata di ritorno del campionato di “Divisione regionale 1“ di basket, tornano sconfitte dalle rispettive trasferte. I Legends in versione coach Guglielmo Rossi (in settimana subentrato sulla panchina), precipitano dalle mura di Lucca (86-58) con un -28 che è il record stagionale negativo mentre il Cmc inciampa a sorpresa in casa del Pistoia, penultimo in classifica (70-64).

Mancano solo quattro giornate al termine della prima fase e se la classifica si sgrana nella parte alta, l’affollamento è a ridosso della linea di demarcazione play off dove al momento, in quattro punti e per due posti, ci sono cinque squadre. La matematica lascia ancora aperte molte soluzioni, ma i gialloviola di Davide Ferla e i biancocelesti hanno davanti calendari difficili. I primi affronteranno nell’ordine Pescia, Valdicornia, Rosignano e Pistoia; mentre i secondi se la vedranno con Viareggio, Donoratico, Lucca Sky Walkers e Calcinaia.

La classifica: Calcinaia 42; Pescia 38; Montemurlo 34; Libertas Lucca e Donoratico 32; Rosignano 30; Cerretese 28; Legends Carrara e Castelfranco 26; Lucca Sky Walkers e Cm Carrara 24; Valdicornia 22; Viareggio 18; Monsummano e Pistoia 14; Invictus Livorno 12. ma.mu.