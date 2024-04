Basket Nella “Divisione regionale 1“ Fiorani suona la carica "Legends a Livorno per fare risultato"

Potrebbe essere una partita tranquilla, ma non lo sarà, quella che i Legends giocano domenica (ore 18) in casa della Invictus Livorno e valida per la 13ª e ultima della stagione regolare della “Divisione regionale 1“. Dopo avere messo in cassaforte la salvezza con una giornata di anticipo (sei punti di vantaggio sulla decima che retrocederà), i gialloviola hanno messo al sicuro anche i playoff (quattro punti sulla nona che si salverà ma non parteciperà alla griglia promozione) e adesso possono anche puntare a mantenere la settima posizione per avere migliori opportunità nei playoff.

"Andiamo a Livorno per fare risultato – dice coach Antonio Fiorani (nella foto) – ma occorrerà vedere se saremo tutti e se staremo bene. Se vinciamo siamo settimi, se perdiamo e Castelfranco vince, siamo ottavi". Dopo avere battuto il Viareggio, facendo un grosso favore ai cuginastri dell’Audax, i Legends potrebbero lanciare un’altra ciambella di salvataggio battendo l’Invictus: "L’Audax deve darsi una mano da sola, vincendo a Rosignano". Fiorani parla anche della sofferta vittoria sul Viareggio (+3) maturata negli ultimi secondi del match: "Abbiamo iniziato contratti e giocato a fatica. Prima parte dura, poi siamo restati in partita con la testa, l’abbiamo rimessa in piedi e accumulato quel vantaggio che ci ha consentito di vincere".

ma.mu.