Basket Nella “Divisione regionale 1“ I Legends di Benfatto pensano ai playoff "Ragazzi eccezionali"

Ancora l’avventura non è finita (ci sono da giocare i playoff) ma in casa Legends c’è grande soddisfazione dopo la conclusione della stagione regolare che ha visto la matricola carrarese (sono saliti dall’ex campionato di Promozione) classificarsi al settimo posto e quindi, oltre a salvarsi (lo avevano già fatto con una giornata di anticipo arrivando matematicamente tra le prime nove) sono entrati nella griglia play off, per la promozione in serie C. A dare parola all’euforia gialloviola è il presidente Giorgio Benfatto (nella foto): "Sono orgoglioso di questi ragazzi e di questo staff tecnico – esordisce Benfatto –. Siamo una matricola che è arrivata settima in campionato e, a inizio stagione, anche alle finali nella Coppa Toscana. E questo nonostante gli infortuni importanti che abbiamo patito, ma che hanno compattato questi ragazzi che giocano solo perché gli piace il basket".

Allenati da duo Antonio Fiorani-Guglielmo Rossi, adesso i Legends attendono di conoscere ufficialmente il nome dell’avversario del primo turno playoff che dovrebbe essere il Rosignano (classificato al secondo posto) ma su tutto pende l’incognita del ricorso di secondo grado presentato dall’Audax per la irregolarità della posizione dei canestri nella tensostruttura livornese. In caso di accoglimento dell’appello, la classifica verrebbe rivoluzionata.

ma.mu.