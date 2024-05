Tifosi, oggi apre la biglietteria al Palafiera. Febbre playoff: 4.000 biglietti

Prosegue a gonfie vele la prevendita per gara1 di domani e gara2 di martedì sera. Nel complesso sono stati staccati ben 4.000 biglietti in appena tre giorni e, naturalmente, si potrà procedere all’acquisto anche nelle prossime ore. Nello specifico, la biglietteria della Pallacanestro 2.015 da oggi si trasferisce presso l’Unieuro Arena (chiusi dunque gli uffici di viale Corridoni) ed osserverà i seguenti orari di apertura: oggi dalle 9 alle 13, domani 9-13 e dalle 17, lunedì 9-13 e 17.30-20, martedì 9-13 e dalle 19.30. La prevendita resta attiva anche in tutti i punti vendita Vivaticket e online. Gli abbonati, poi, potranno continuare a vantare una scontistica dedicata sul prezzo del biglietto, ma non più la prelazione sul posto occupato in regular season. Tra le altre riduzioni, inoltre, gli universitari potranno entrare nel secondo anello a 5 euro (solo previo acquisto in prevendita, quindi per gara1 fino a domani alle 13) e gli under 14 entreranno gratuitamente in curva numerata.