Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends di Fiorani all’esame Viareggio: "Vietate distrazioni»

Dodicesima di andata per i Legends che questo pomeriggio (ore 18.30) fanno visita al Viareggio, nella gara valida per la “Divisione regionale 1“. Sulla carta l’incontro non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per i gialloviola di coach Antonio Fiorani (nella foto), ma l’allenatore è prudente e teme il confronto: "È una partita insidiosa, Viareggio ha vinto con Donoratico (terzo in classifica con 14 punti, ndr) e questo dimostra che nel campionato ci sono differenze tra le squadre, ma con piccole attenzioni queste differenze possono essere ridotte e si possono anche vincere partite difficili". Anche per questa trasferta i Legends devono rinunciare a Fontanelli, il cui rientro dopo le festività sembra allontanarsi per il protrarsi dei tempi di recupero per problemi fisici, una assenza pesante che però è già stata più volte surrogata dall’impegno della squadra, come è successo proprio contro il Rosignano, il primo della classe.

"Con Rosignano mi è piaciuto l’approccio della squadra alla partita, abbiamo giocato con molta intensità e alla fine abbiamo meritato di vincere" conclude Fiorani. In classifica i Legends sono settimi, a quota 12 e in piena zona play off (6 vittorie e 4 sconfitte, 628 punti realizzati e altrettanti subiti, differenza 0) mentre Viareggio è ultimo a quota 4 (2 vittorie e 8 sconfitte, 690 punti realizzati e 739 subiti, differenza -49).

ma.mu.