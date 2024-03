Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends raggiungono il traguardo salvezza. Piegato il Viareggio

Legends carrara

65

Viareggio

62

LEGENDS CARRARA: Viola 19, Donati 12, Tongiani 7, Borghini 6, Benfatto 6, Leonardi 6, Diamanti M. 5, Viaggi 4, Olivi, Peselli. All. Fiorani.

VIAREGGIO: Albizzi 18, Ghiselli 17, Taylor 6, Bo 14, Lopes 2, Giammattei, Plaia, Simonelli L. 5, Romani, Biagiotti, Simonelli F.

Arbitri: Liverani di Livorno e Sizzi di Prato.

Parziali: 13-17, 28-37, 44-53.

CARRARA – Obiettivo salvezza raggiunto per i Legends che contro i versiliesi che si giocano buona parte delle possibilità di restare nella categoria, soffrono, rincorrono il risultato, rischiano molto, ma alla fine festeggiano la salvezza con una giornata di anticipo e si assicurano anche la partecipazione ai playoff. Partita da incubo per i gialloviola che sono sotto di -4 al primo intervallo, ma scendono a -9 a metà gara (parziale seconda frazione 15-20), restano a -9 anche nel terzo tempino in perfetto equilibrio (parziale 16-16). Sembra una partita segnata, tutta in salita, ma nell’ultima e decisiva frazione arriva però la reazione di orgoglio (parziale 21-9): i carraresi riescono a chiudere la difesa e concedono solo 9 punti, in attacco trovano il canestro (Viola e Donati (nella foto) in doppia cifra) e in un finale al cardiopalma strappano i due punti che valgono tutta la stagione.

ma.mu.