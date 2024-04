Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends s’arrendono in casa dell’Invictus. Donati segna 24 punti

Invictus Livorno

73

Legends Carrara

66

INVICTUS LIVORNO: Odagwe, Pappalardo, Mele 14, Bonciani 30, Fiore 13, D’Attilio 16, Sorrentino, Giannetti, Ghignola, Fabiani, Botta, Festa. All. Barra.

LEGENDS CARRARA: Viola 11, Donati 24, Tongiani 4, Benfatto, Leonardi 8, Diamanti M. 16, Diamanti L. 3, Bordigoni, Olivi, Viaggi. All. Fiorani.

Arbitri: Fambrini di Lucca e Tabarin di Pistoia.

Parziali: 20-21, 35-35, 50-51.

CARRARA – Chiudono la stagione regolare con una sconfitta indolore, i Legends che pur non facendo punti nell’ultima giornata della “Divisione regionale 1“, mantengono la settima posizione in chiave playoff, approfittando della sconfitta del Castelfranco (entrambi restano a 24 punti ma i carraresi hanno il vantaggio del 2-0 negli scontri diretti). Partita in equilibrio, con i gialloviola che chiudono a +1 il primo e il terzo tempino, mentre è parità a metà gara. Tutto si decide nell’ultimo quarto (parziale 23-15) con i labronici che hanno maggiore lucidità. A pesare sulla sconfitta sono le triple: 6/20 per i locali /30%), 1/10 (pari al 10%) per i carraresi. Con Donati (nella foto) gli ospiti vanno meglio sotto le plance (26/50 pari al 52% contro i 22/60 degli ospiti pari al 36,6%), mentre sono in perfetto equilibrio i tiri liberi (11/18 per entrambi).

ma.mu.