Basket Nella “Divisione regionale 1“ L’Audax del ds Alibani “rimpolpa“ la rosa con Lulli e Ristori

Sono due i nuovi acquisti dell’Audax che, tra infortuni, epurazioni e pensatoi, in vista della seconda parte della stagione è tornata sul mercato per rimpolpare una rosa ridotta all’osso. Si tratta della guardia Gherardo Lulli (nella foto) e del play Tommaso Ristori. Per Lulli è un ritorno perché il giocatore era già in maglia gialloazzurra alcune stagioni addietro: classe 2001, proveniente dalla Invictus Livorno, squadra che milita nello stesso campionato e nello stesso girone dei carraresi, dove quest’anno è il capocannoniere con 244 punti segnati, una media di 20.3 a partita e un top di 29. Ristori è un classe 1997, proveniente dal Rosignano e proprio domenica scorsa ha giocato al palazzetto con la maglia livornese.

"Con questa doppia operazione abbiamo bilanciato le uscite – dice il ds Massimo Alibani – abbiamo sostituito Bianchini con Mezzani, Eerikinharju con Morillo, Donnini con Lulli e Valenti con Ristori. Adesso non ci sono più scuse per nessuno, la squadra deve girare" continua il dirigente che con soddisfazione guarda con fiducia al girone di ritorno della divisione regionale 1 dove l’Audax dovrà prima di tutto pensare a salvarsi arrivando tra le prime otto (dalla nona alla 13ª retrocedono direttamente nella divisione regionale 2). "Per la gara di domenica contro Viareggio resta solo il ramamrico dell’assenza dello squalificato Ramirez".

ma.mu.