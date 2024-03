Basket Nella “Divisione regionale 1“ L’Audax di Castigliego condannata a battere la Liburna Livorno

Forse è l’ultima occasione per fare punti, per l’Audax che questa sera (ore 21, palazzetto di Avenza, porte girevoli), ospita la Liburnia Livorno per l’anticipo infrasettimanale della 12ª e penultima giornata di ritorno della divisione regionale 1. Per i gialloazzurri potrebbe essere l’ultima opportunità perchè, mentre quella con i labronici è una partita possibile, l’ultima giornata riserva la difficile trasferta sull’ostico campo di Rosignano dove fare punti è difficile per tutti. All’11° posto a quota 18 punti (in condominio con Invictus Livorno e Viareggio), la squadra di Castigliego (nella foto) ha bisogno di punti per lo sprint finale e questa sera dovrebbe approfittare della difficile trasferta dei labronici a Donoratico (in lotta per la miglior posizione nella griglia playoff) e attende il regalo dei Legends che battendo il Viareggio alla Dogali, fermerebbero i versiliesi. Come dire che, capitalizzando al massimo, questa sera sul tardi, l’Audax (nove vittorie e 13 sconfitte, difesa più perforata del girone) potrebbe ritrovarsi al nono posto, rimandando tutto all’ultima giornata dove il Viareggio ha un incontro proibitivo, mentre l’Invictus ospita i Legends che così diventano anche arbitri dei destini Audax. La Liburnia è già retrocessa: 12ª con 8 punti (4 vittorie e 18 sconfitte), all’andata l’Audax vinse di un punto (72-73).

ma.mu.