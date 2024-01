Basket Nella “Divisione regionale 1“. L’Audax di Cristelli all’esame Rosignano: "Avversario temibile»

Tredicesima e ultima di andata per l’Audax che dopo la lunga pausa natalizia torna in campo tra le mura amiche ospitando il Rosignano (domenica, palazzetto di Avenza, ore 18, porte girevoli). Partita molto impegnativa per i gialloazzurri che, con il roster ridotto all’osso (oltre alle quattro dipartite, c’è anche Castigliego in forse per motivi di lavoro), riprendono il cammino nella “Divisione regionale 1“ dopo avere sbancato di misura (+1) il campo dei livornesi della Invictus ottenendo, per la prima volta in questa stagione, due successi consecutivi. Il Rosignano è una squadra ostica per tradizione, è in testa alla classifica del girone A, seppure in condominio con Donoratico e Libertas Lucca (che però hanno una migliore differenza canestri), ma per lungo tempo è stata leader solitaria.

"Sono reduci da tre sconfitte consecutive (Donoratico, Legends Carrara e Lucca, ndr) ma restano una squadra temibile, con un organico di primordine – dice coach Andrea Cristelli (nella foto) – che però quando incontra squadre con stesse caratteristiche, va in difficoltà. Comunque noi abbiamo preparato la partita al meglio". In classifica l’Audax è ottava a quota 10 (5 vittorie e 6 sconfitte, 796 i punti realizzati e 816 quelli subiti, differenza -20) mentre Rosignano è terzo a quota 16 (8 vittorie e 3 sconfitte, 871 punti fatti e 779 subiti, differenza +92).

ma.mu.