Basket Nella Divisione regionale 1. L’Audax di Cristelli incrocia il Grosseto: "Imperativo vincere»

"Dobbiamo pensare solo a vincere, poi guarderemo anche a cosa fanno le altre perché adesso una sconfitta pregiudicherebbe tutto". Non ci sono alternative per Andrea Cristelli (nella foto), l’allenatore dell’Audax che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte girevoli) ospita il Grosseto per la ottava giornata di ritorno della Divisione regionale 1. "Adesso si deve sempre vincere e sperare che le avversarie perdano, in calendario ci sono diversi scontri diretti, tutte devono ancora osservare il turno di riposo (i carraresi hanno già riposato, ndr) – continua Cristelli – noi speriamo di recuperae Ristori mentre è di nuovo fermo Peselli per il precedente infortunio e ne avrà per 30 giorni. Grosseto è una squadra difficile, completa in tutti i reparti, giocano insieme da tanti anni, hanno un vero pivot e un play di esperienza".

Cristelli rivive gli ultimi minuti della sconfitta di Lucca: "Nel complesso non è andata male ma siamo stati sfortunati e come spesso accade, non siamo stati cinici al momento giusto, quando gli avversari erano in difficoltà. A -1.20 ervamo a -3, abbiamo fatto una tripla ma gli arbitri ci hanno dato solo due punti: se avessimo pareggiato il finale sarebbe andato diversamente". All’andata Grosseto (sesto con 22 punti) vinse 83-70. L’Audax è 11esima con 12 punti.

ma.mu.