Basket Nella Divisione regionale 1 Legends a distanza dalla zona a rischio Audax, è notte fonda

Nella Divisione regionale 1, giornata tutto sommato indolore per i Legends che pur stando alla finestra per il previsto turno di riposo mantengono a 6 punti la zona a rischio (quella dalla nona alla 13ª posizione che porterà dritto alla divisione regionale 2 senza neppure passare dai playout). E’ invece sempre buio per l’Audax che nel confronto diretto contro il Castelfranco di Sotto, cede ancora con una prestazione opaca ed è agganciata dai pisani a quota 10 punti. Il campionato è ancora lungo, ci sono 10 giornate da giocare e 20 punti in palio, al momento la salvezza sarebbe 4 punti sopra che diventano 6 perché contro l’Invictus Livorno (attuale ottava) i carraresi hanno lo svantaggio dello 0-2 negli scontri diretti. Ma a preoccupare è quello che la squadra fa vedere in campo, o meglio che non fa vedere, perché nonostante tutti i cambiamenti avvenuti da inizio stagione, il gioco è ancora latitante e troppo è affidato a iniziative individuali. E a poco sembrano servire le iniezioni di nuovi giocatori, ultimo in ordine di tempo quello dell’ala Volpi.

La classifica: Lucca 22; Donoratico, Grosseto e Valdicornia 20; Calcinaia e Rosignano 18; Legends Carrara 16; Invictus Livorno 14; Audax Carrara, Castelfranco e Viareggio 10; Liburnia Livorno 8; Bellaria Pontedera 6.

ma.mu.

Nella foto, il play dell’Audax Cedric Tonarell