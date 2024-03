Basket Nella “Divisione regionale 1“. Legends, due punti per scrivere fine sulla corsa salvezza

Due punti per non pensarci più. Con questo obiettivo i Legends questa sera ospitano il Viareggio (Dogali, ore 21, porte socchiuse) per la 12ª e penultima giornata di ritorno della Divisione regionale 1, girone A. Quando mancano 80 minuti alla fine della stagione regolare, ai gialloviola bastano due punti per festeggiare la salvezza nella nuova categoria.

"E’ una partita non semplice ma da vincere, sarà tirata e nervosa ma in campo ci sono anche loro e sarà da giocare al meglio perché le differenze tra le squadre sono minime" dice coach Antonio Fiorani (nella foto) che non sa se potrà disporre dell’ala Borghini. Nelle ultime due gare (Viareggio e Invictus Livorno) i Legends possono diventare gi arbitri dei destini dei cuginastri dell’Audax.

"Noi pensiamo a fare il nostro, ma ci pesano i due punti persi nel derby – taglia corto Fiorani che spiega anche la sconfitta di Rosignano –. Eravamo partiti bene, poi loro ci hanno recuperato. Il secondo e il terzo quarto sono stati equilibrati ma brutti, dove nessuno riusciva a fare canestro". In classifica i Legends sono all’ottavo posto con 22 punti (11 vittorie e altrettante sconfitte) mentre il Viareggio è decimo con 18 punti (9 successi e 13 sconfitte). Arrivando noni i carraresi sarebbero salvi, mentre mantenendo l’ottavo posto parteciperebbero anche ai playoff. All’andata vinse Viareggio 60-52.

ma.mu.