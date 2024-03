Basket Nella Divisione regionale 1. Legends e Audax, un passo deciso verso la salvezza

Settimana di sorrisi per le due squadre carraresi di basket che militano nella Divisione regionale 1. Entrambe tornano al successo (non accadeva dalla 11ª giornata di andata dello scorso 10 dicembre) ed entrambe vedono più vicina la salvezza grazie alla modifica della formula del campionato operata dalla federazione regionale. Con la nuova formula è stata tolta una retrocessione, limitando la discesa nella divisione regionale 2 alle squadre che arriveranno dal decimo al 13° posto, mentre la nona sarà salva ma non parteciperà ai playoff, sempre riservati alle prime otto. Con il successo sui livornesi della Liburnia, i gialloviola sono saliti a quota 22, quattro punti sopra la retrocessione (al momento a quota 18) mentre i gialloazzurri di Peselli (nella foto) sono saliti a quota 16, sempre in zona ad alto rischio retrocessione, ma a soli due punti da quel nono posto che farebbe tirare un gran respiro di sollievo. E nelle ultime tre giornate, entrambe hanno due partite che, almeno sulla carta, sembrano abbordabili (i Legends con Viareggio e Invictus; l’Audax con Pontedera e Liburnia).

La classifica: Lucca 32; Rosignano 30; Donoratico 28; Calcinaia e Valdicornia 26; Grosseto 24; Legends Carrara e Castelfranco 22; Viareggio e Invictus Livorno 18; Audax Carrara 16; Liburnia Livorno 8; Bellaria Pontedera 6.

ma.mu.