Basket Nella “Divisione regionale 1“ Legends, giornata no L’Audax è bloccata nella zona pericolante

Giornata da dimenticare per entrambe le carraresi impegnate nel campionato di “Divisione regionale 1“. Con qualche rammarico i Legends perdono di misura a Donoratico (-4) ma mantengono la 7ª posizione a quota 16 punti, ma quello che è più importante è che restano a 6 punti dalla zona minata, quella che dal nono posto in giù, porta dritta nella “Divisione regionale 2“, senza passare dai playout. I Legends hanno avuto un’ottima percentuale al tiro sotto le plance con un 17/23 (73,9), meno bene dalla distanza con un 3/18 (16,7%) e dalla linea dalla carità con un 14/20 (70%). E nella prossima giornata i Legends non giocheranno, osservando il previsto turno di riposo.

La terza sconfitta consecutiva dell’Audax a Livorno, contro Invictus, traccia un solco di quattro punti, proprio tra i labronici (ottavi e quindi al momento salvi) e la squadra dell’ala Castigliego (nella foto), in piena zona retrocessione, agganciata anche dal Viareggio, mentre il Castelfranco si avvicina minacciosamente. Con la squadra rivoluzionata, i gialloazzurri sono ancora alla ricerca del gioco, ma le giornate a disposizione per recuperare diminuiscono sempre più.

La classifica: Lucca e Donoratico 20; Rosignano, Grosseto e Valdicornia 18; Calcinaia e Legends Carrara 16; Invictus Livorno 14; Viareggio e Audax Carrara 10; Castelfranco 8; Liburnia Livorno e Bellaria Pontedera 6.

ma.mu.