Basket Nella Divisione regionale 1. Legends in carreggiata. L’Audax si ritrova sull’orlo del precipizio

Legends in carreggiata, Audax sull’orlo del precipizio. Sono questi i verdetti delle due squadre carraresi che militano nella “Divisione regionale 1“. La squadra di capitan Benfatto (nella foto) soffre ma ha la meglio sul Castelfranco, due punti pesanti che la piazzano al sesto posto, sei punti sopra lo spartiacque che separa la zona playoff (e quindi la salvezza) dalla retrocessione diretta, senza playout. Si fa invece più critica la posizione dell’Audax che dopo avere rivoluzionato la squadra, non riesce a trovare il giusto passo e, oltre a perdere la partita contro una diretta concorrente, lascia sul campo due punti che sarebbero stati utilissimi per togliersi da una zona di classifica che diventa sempre più preoccupante. L’ottavo posto è solo due punti sopra, ma quello che sconcerta è vedere giocare la squadra e continuando così non sarà facile avere quel guizzo per mettersi al sicuro. Si allontana il Calcinaia (vittorioso con la Liburnia) ma resta al palo anche l’Invictus che perde a Lucca, mentre si avvicina pericolosamente anche il Viareggio che adesso ha anche il vantaggio della differenza canestri.

La classifica: Lucca 20; Donoratico, Rosignano e Grosseto 18; Valdicornia e Legends Carrara 16; Calcinaia 14; Invictus Livorno 12; Audax Carrara 10; Viareggio 8; Liburnia Livorno, Bellaria Pontedera e Castelfranco di Sotto 6.

ma.mu.