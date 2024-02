Basket Nella Divisione regionale 1. Legends, novità sul fronte mercato. Presa l’ala Borghini

Legends fermi ai box per il previsto turno di riposo (nel girone c’è un numero dispari di squadre), ma attivi sul mercato con il tesseramento dell’ala Andrea Borghini (nella foto). Il mercato, ricoriamo, resta aperto tutto il mese di febbraio. Classe 1992, Borghini è cresciuto nelle fila biancocelesti del Cmc dove ha prima giocato nel minibasket, poi nelle giovanili e infine nella squadra senior che dal 2008 ha conquistato le promozioni in serie D, nella C2, nella C silver, con una apparizione anche nella C gold, contribuendo non poco ai successi della sua squadra. Nel suo curriculum c’è anche una stagione con l’Audax, sempre in C silver. Da diverso tempo l’ala era alle prese con problemi fisici al punto da rinunciare a inizio stagione al campionato con la squadra di sempre, mentre adesso, sistemate le noie fisiche, ricomincia dai gialloviola in un campionato più leggero ma non per questo meno impegnativo, per dare peso vicino al canestro nel proseguo di campionato (i Legends devono giocare ancora 10 partite).

Al momento la classifica dei Legends non è preoccupate: sono settimi con 16 punti (8 successi e 6 sconfitte) ma ancora più importanti sono i 6 punti di distacco dal nono posto, quello che con gli altri quattro (fino al 13esimo) sanciranno le cinque retrocessioni senza appello.

ma.mu.