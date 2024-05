Basket Nella “Divisione regionale 1“ Legends, Pennucci: "Obiettivo raggiunto Centrata la salvezza"

"E’ stata una stagione molto positiva, il nostro obiettivo primario era il mantenimento della categoria e ci siamo riusciti. E sono molto contento anche della reazione di tutto il gruppo, quando nei due momenti delicati della stagione, a novembre e tra febbraio e marzo, quando le vittorie non arrivavano, i ragazzi non hanno mollato". C’è molta soddisfazione nelle parole di Giovanni Pennucci (nella foto), il ds dei Carrara Basket Legends, squadra neo promossa nella “Divisione regionale 1“, che a stagione finita traccia un bilancio e fa i complimenti a tutti: dirigenza, giocatori e staff tecnico.

"Con il lavoro in palestra abbiamo sopperito ai problemi che abbiamo avuto – continua Pennucci – e quando in una stagione si raggiungono gli obiettivi prefissati, significa che più o meno tutti gli ingranaggi hanno girato senza molti intoppi. Siamo un gruppo di amatori che ha giocato in una categoria mai come quest’anno così difficile, dove arrivare settimi non era scontato. Potevamo fare qualche cosa di più nei playoff, ma il potenziale offensivo del Rosignano era troppo forte". Sul futuro gialloviola non ci sono ancora certezze: "Ho parlato con i ragazzi, ci piacerebbe andare avanti confermando tutto il gruppo, magari con l’inserimento di qualche giovane". Nati nel 2013, dopo dieci anni nel campionato di Promozione, i Legends sono stati la matricola della categoria.

ma.mu.