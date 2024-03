Basket Nella Divisione regionale 1 Legends, rimandata la festa salvezza Vince il Rosignano

Rosignano

Legends Carrara

ROSIGNANO: Ticà 8, Brunelli 13, Maffei 1, Rubini 23, Cosimi 3, Boldrini, Dalle Ave 10, Zadi, Ciardi 6, Benci 2, Belli, Marabotti. All. Raspo.

LEGENDS CARRARA: Viola 22, Donati 14, Leonardi 9, Viaggi 5, Diamanti M. 4, Olivi 3, Borghini 2, Benfatto, Tongiani, Bordigoni. All. Fiorani.

Arbitri: Carta di Pisa e Panelli di Montecatini Terme.

Parziali: 21-16, 33-28, 47-37.

CARRARA – Salvezza rinviata per i Legends che sul campo del Rosignano non raccolgono punti e devono rinviare tutto agli ultimi 80 minuti della fase regolare. I locali sono in corsa per il podio, gli ospiti provano a mettere in cassaforte la categoria, ma il risultato dà ragione ai livornesi.

Carraresi sempre in partita ma sempre a rincorrere: -5 al primo intervallo e ancora -5 a metà gara (parziale secondo tempino 12-12). I gialloviola rischiano il ko anticipato nel terzo quarto (parziale 14-9) che chiudono a -10, ma nell’ultimo quarto (parziale 19-22) gli ospiti provano invano a recuperare. Sul risultato finale pesano le medie al tiro (19% con 5/26 nelle triple) mentre i locali ne mettono dentro 10/26 (38%). Simili invece i tiri liberi: 6/13 per Carrara e 8/13 per Rosignano, mentre sotto canestro fanno meglio i Legends con 19/44 (43,2%) contro 14/37 (37,8%) degli avversari.

ma.mu.

Nella foto, la guardia Leonardo Olivi