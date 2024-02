Basket Nella Divisione regionale 1. Legends spettacolari. Prova maiuscola con la capolista Lucca

legends carrara

63

lucca

61

LEGENDS CARRARA: Viola 17, Diamanti M. 8, Benfatto, Donati 7, Tongiani 2, Peselli 2, Leonardi 21, Olivi 4, Diamanti L. 2, Bordigoni. All. Fiorani.

LUCCA: Canciello 22, Fracassini 7, Morello 10, Guidi 3, Tonacci 1, Servadio, Lorenzi 6, Lombardi, Piercecchi, Cecconi 10, Brunelli. All. Romani.

Arbitri: Liverani di Livorno e Carta di Pisa.

Parziali: 25-17, 36-33, 48-47.

CARRARA – Capolavoro dei Legends che alla Dogali domano la capolista Lucca al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata. In classifica le due squadre sono divise da 6 punti, ma in campo non c’è differenza. I gialloviola approcciano molto bene e appaiono decisi a fare la loro gara, determinati su tutti i palloni, e sorprendono gli ospiti che all’andata avevano vinto di +15. La partita si mette bene e al primo quarto è +8 un po’ a sorpresa, ma gli ospiti restano in partita e a metà gara riducono a -3 il ritardo (parziale 11-16). Al rientro in campo i lucchesi rosicchiano ancora qualche cosa (parziale 12-14) con le difese che continuano a prevalere su attacchi che segnano poco e tutto si decide nell’ultimo quarto (parziale 15-14) dove i Legends bloccano le bocche da fuoco lucchesi sospinti da un super Leonardi (nella foto). Buona la percentuale dalla distanza (36) con 8/22, meno bene sotto con 11/39 (28,2), male nei liberi con 17/28 (61%).

ma.mu.