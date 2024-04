Basket Nella “Divisione regionale 1“. Legends, terminata l’avventura playoff. Passa il Rosignano

Legends Carrara

73

Rosignano

79

LEGENDS CARRARA: Viola 25, Donati 15, Tongiani, Benfatto 1, Leonardi , Diamanti M. 8, Diamanti L., Peselli, Borghini 18, Leonardi 6 (Olivi n.e.). All. Fiorani.

ROSIGNANO: Ticà 15, Brunelli 19, Maffei 9, Rubini 17, Cosimi, Boldrini, Dalle Ave 11, Zadi, Benci, Ciardi 2, Armillei 4, Bartoli 2. All. Raspo.

Arbitri: Carta e Marini di Pisa.

Parziali: 17-17, 32-32, 58-49.

CARRARA – Finisce al primo turno il sogno playoff dei Legends che, dopo avere perso gara 1, si fanno superare dal Rosignano anche in gara 2. Partita equilibrata, combattuta e avvincente, con tifo ospite da stadio. La prima parte è giocata sempre sul punto a punto, mentre dopo l’intervallo lungo i locali provano a vincere ma non riescono a dare la zampata decisiva.

Inizio contratto per i gialloviola che sbagliano molto al tiro e nei passaggi. Il primo allungo della gara è firmato dai locali e arriva alla fine del terzo tempino (56-47 a -1.00) ma con un break di 0-5 a inizio della quarta frazione, gli ospiti restano in scia. I Legends resistono a fatica, il Rosiganno va in bonus a -5.37 ma nonostante il solito super Viola (nella foto) , i carraresi non ne approfittano. A -4.00 è ancora +8 (67-59) ma ormai Rosignano preme e con un break di 0-12 in 2 minuti, spazza la resistenza dei locali che nel frattempo hanno perso incisività.

ma.mu.