Basket Nella “Divisione regionale 1“. Legends, vittoria sofferta ma meritata contro la Liburnia

Liburnia Livorno

52

Legends Carrara

53

LIBURNIA LIVORNO: Pardini 3, Mori 13, Spinelli 10, Stolfi 10, Pistolesi 1, Mirabelli, Lorenzani 2, Baccelli 3, Gamba 2, Apolloni 2, Mannucci, Venditti 6. All. Ferretti.

LEGENDS CARRARA: Viaggi 2, Bordigoni, Diamanti M. 1, Benfatto 3, Donati 6, Tongiani N. 10, Tongiani M., Olivi, Viola 15, Peselli 15, Leonardi 1. All. Fiorani.

Parziali: 12-14, 36-25, 37-37.

Arbitri: Luciano di Altopascio e Natucci di Bagni di Lucca.

CARRARA – Lottano, soffrono ma tornano a casa con due punti pesanti, i Legends che nella trasferta livornese valida per la 10ª giornata del campionato di “Divisione regionale 1“, si impongono di misura sulla Liburnia. Oltre che privi di Fontanelli, i gialloviola si presentano a Livorno senza Lorenzo Diamanti e schierano una linea verde con diversi giovani. Il primo quarto è equilibrato (+2 al primo intervallo) ma nel secondo tempino (parziale 24-11) i carraresi smarriscono la via del canestro, concedono qualche cosa di troppo in difesa e a metà gara è -11. Potrebbe essere un ritardo non più recuperabile ma al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, i Legends difendono con il coltello tra i denti, in dieci minuti concedono agli avversari solo 1 punto e con un parziale di 1-12 all’ultimo intervallo è perfetta parità. Tutto si decide nell’ultimo quarto dove i Legends la spuntano alla fine di una partita che ha visto prevalere le difese.

Nella foto, il pivot Matteo Peselli