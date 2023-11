Basket Nella “Divisione regionale 1“. Turno da dimenticare per Audax e Legends. C’è da invertire rotta

Giornata da dimenticare per le squadre carraresi, la sesta di andata della “Divisione regionale 1“. Contro il Lucca l’Audax di coach Andrea Cristelli non trova il bandolo del gioco e incassa un altro schiaffo (il terzo tra le mura amiche dove proprio non riesce a vincere) mentre i Legends di coach Antonio Fiorani tornano da Grosseto a mani vuote dopo una partita giocata a ranghi ridotti. Ma se i gialloviola in fondo sono una squadra neopromossa che punta alla salvezza, discorso diverso va fatto in casa dei gialloazzurri, scesi motu proprio dalla C, dove piove sul bagnato. Oltre ai due punti, domenica ci hanno rimesso anche la guardia Elias Eerikinharju (nella foto), squalificato per due giornate (e quindi non emendabili) per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri. Ultimo atto, per adesso, di una squadra che in campo parla troppo e gioca poco. E domenica scorsa neppure gli ultras della Carrarese, una dozzina in tutto, sono bastati a salvare l’Audax dalla capitolazione. E’ vero che il pubblico può essere il sesto uomo in campo ma se non giochi e non fai canestro, c’è poco da fare.

La classifica: Rosignano 10 punti; Donoratico, Calcinaia, Invictus Livorno, Libertas Lucca, Valdicornia e Grosseto 6; Legends Carrara, Audax Carrara, Liburnia Livorno 4; Castelfranco di Sotto 2; Bellaria Pontedera e Viareggio 0.

ma.mu.