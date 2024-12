Basket Nella “Divisione regionale 2“ turno da dimenticare per la squadra di Pedrini battuta dal Bcl Lab. La Pontremolese si smarrisce dopo l’intervallo

Tutto da rifare: nella decima giornata di andata del Girone A del campionato toscano DR2, la Pontremolese non è riuscita a bissare la vittoria casalinga, perdendo in terra lucchese contro il Bcl Lab al termine di una partita equilibrata per 35 minuti e decisa solo nella parte conclusiva di gara in cui i padroni di casa hanno piazzato il break decisivo. Costretta ad inseguire sin dal primo quarto, la squadra diretta dal tecnico Pedrini, ha concluso la prima frazione sotto di 8 punti (18- 10) ma, in questa occasione, contrariamente alla tendenza manifestata nei precedenti incontri, ha saputo prontamente reagire, piazzando un parziale di 23-16 che ha permesso di concludere il primo tempo sotto di una sola lunghezza 34-33.

Dopo l’intervallo, il quintetto lunigianese si innervosiva, con 3 giocatori cardine usciti per il raggiungimento del numero di infrazioni commesse e un marcato calo nelle percentuali realizzative. Gialloblù, con soli 12 e 14 punti realizzati, rispettivamente, nella terza e quarta frazione, contro i complessivi 41 del secondo tempo dei padroni di casa che fissavano il punteggio su 75- 59. Prossimo turno, lunedì 23 dicembre alle ore 21, ancora in trasferta per l’ultimo match del 2024, prima dello stop natalizio, contro il Brusa U.S. Livorno Basket.

Pontremolese: Plaia 13, Adamo 9, Morillo 17, Spagnoli 2, Rocchi 14, Montano, Ulivi 4, Mazzetti, Coduri. All.: Pedrini. Arbitri: Mazzei-Mori.