BASKET, NELLA “DIVISIONE REGIONALE 2“. La Polisportiva resta in partita per un solo quarto. Poi l’Autoetruria Volterra prende il largo

Ancora in alto mare: questa volta, per onore di cronaca, la trasferta era decisamente impegnativa, a Volterra contro l’Autoetruria, la seconda forza del campionato di “Divisione regionale 2“ e infatti, i pronostici non sono stati disattesi. La Pontremolese ha saputo partire assai concentrata e attenta, giocandosi il match ad armi pari e senza demeritare tanto da raggiungere la squadra casalinga, sul 25 pari, allo scadere dei primi 10 minuti di gioco. Al solito, però, il break decisivo del secondo quarto, come un film rivisto, con i padroni di casa che, con un parziale di 14-33, hanno affossato le speranze dei gialloblù, chiudendo quindi il quarto, decretato dal duo pisano Giulio Borchi e Luca Ricci con il punteggio di 39- 28.

Alla ripresa dell’incontro, i lunigianesi ci hanno provato a riportarsi in scia ai pisani, rosicchiando una parte del loro vantaggio ma gli stessi, dopo un inizio un poco in sordina, hanno rotto gli indugi nell’ultima frazione, spazzando via le speranze dei lunigianesi con un secco 23-15 che ha permesso agli Etruri di chiudere le ostilità con lo score di 78-65. La Pontremolese sabato prossimo (ore 21) affronta al “PalaBorzacca“ la Libertas Liburnia Basket.

Il dettaglio tecnico della formazione del Pontremoli: Plaia, Fenucci, Adamo 10, Morillo 15, Bardi 18, Spagnoli 5, Rocchi 15, Montano 2, Mazzetti, Coduri, Longinotti. All.: Pedrini.