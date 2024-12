Basket Nella “Divisione regionale 2“ superato l’ostacolo Liburnia. Polisportiva, primo acuto stagionale. Morillo top scorer con 21 punti

Il mondo del sottocanestro della Polisportiva Pontremolese festeggia la prima vittoria casalinga al quinto tentativo dopo quattro passaggi a vuoto, il nono incontro stagionale e, non ultimo, con un Libertas Liburnia Basket che guardava i gialloblù dall’alto della classifica del Girone A del campionato di Divisione regionale 2, avendo collezionato ben più allori dei padroni di casa. Sono partiti veramente con il piede giusto i pontremolesi e, con una concentrazione e un piglio mai visti in questa stagione, trascinati dal duo Plaia-Morillo Gomez (18 punti in due, 9 a testa nel solo primo quarto) terminano il quarto con il punteggio di 24 – 13, mandando in delirio numerosi fan assiepatosi sulla tribuna del “PalaBorzacca“. Purtroppo, i lunigianesi hanno deciso di complicarsi la vita con i labronici che secondi 10 minuti, grazie ad un corale lavoro di squadra e a migliori percentuali di realizzazione dalla lunga distanza che hanno permesso loro di ricucire lo svantaggio e, al doppio fischio arbitrale, il tabellone del punteggio ha evidenziato un 40-36.

L’epilogo, però, a differenza degli incontri precedenti, è stato del tutto inaspettato e i gialloblù, avendo fatto, evidentemente, tesoro dalle sconfitte precedenti, hanno stretto i denti e si sono giocati il tutto per tutto, insistendo e continuando a spingere (20-17 e 23-17 i parziali del terzo e ultimo quarto), fintanto di portarsi a quel punteggio di sicurezza che, seppur lasciando tutto il pubblico con il fiato sospeso, ha decretato il primo successo casalingo della Polisportiva Pontremolese. Alla sirena finale lo score è di 83-70: una affermazione convincente che, sempre ce ne fosse stato bisogno, non ha lasciato dubbi sulla qualità della squadra e di tutto l’entourage a cominciare da quello tecnico, con ben due giocatori, Plaia e Morillo Gomez, in doppia doppia.

La formazione della Pontremolese: Plaia 12, Ulivi 1, Spagnoli 3, Morillo 21, Rocchi 15, Bardi 8, Adamo 18, Mazzetti 5, Coduri, Montano. All.: Pedrini.