Basket Nella “Divisione regionale 2“. Sconfitta pesante in chiave salvezza por la Pontremolese

Pesante sconfitta per la Pontremolese del sottocanestro sul parquet di Pietrasanta, contro il Versilia Basket (62-57). I lunigianesi hanno lasciato per strada due punti importanti in chiave salvezza. Inizia male la fase discendente dei gialloblù nel campionato Toscano di “Divisione regionale 2“, presentatasi in terra versiliese denunciando le assenze delle pietre angolari Bardi e Morillo. Ci hanno comunque provato i pontremolesi, nonostante l’assenza delle due bocche di fuoco, trovando valide alternative nei compagni ma di fronte alla serata da incorniciare, tra gli avversari, di Olivi, mattatore della partita con percentuali altissime, specie dalla lunga distanza, c’è stato poco da fare.

Sempre costretti a rincorrere, con i primi due parziali conclusi sul 21-15 e 21-13, i padroni di casa fermavano il tabellone luminoso sul punteggio di 42-28. Alla ripresa del gioco, la squadra del campanone ci ha provato e, timidamente, ha tentato di riportarsi sotto con un minibreak finalmente a favore. Il tentativo di colmare lo svantaggio è proseguito durante la quarta ed ultima frazione e, sembrava impossibile ma, i gialloblù, a un minuto dal termine del match, sono riusciti a mettere il naso avanti per poi, però, essere ricacciati nuovamente indietro dai padroni di casa nelle battute conclusive del match, anche grazie alla precisione nei tiri liberi del giocatore chiave Olivi.

Sabato sul PalaBorzacca alle ore 21, il Pontremoli affronta il Cosmocare Cus Pisa.

La formazione della Pontremolese Cisa Service: Plaia 9, Adamo 6, Spagnoli 11, Rocchi 6, Longinotti, Bardi, Ulivi 8, Mazzetti 7, Montano 8, Coduri 2. All. Pedrini. Arbitri: Bardi e Morillo. Parziali: (23-15; 19-13; 12-13; 8-16).