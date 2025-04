Basket, Nella “divisione regionale 2“ i gialloblù di novelli interrompono la stricia negativa. Cisa Pontremolese, prestazione di carattere contro la corazzata Brusa Livorno

La cisa Pontremoli

72

Brusa Livorno

64

LA CISA PONTREMOLI: Ulivi 4, Adamo, Rocchi 8, Morillo 25, Bardi 16, Spagnoli 8, Montano, Coduri, Mazzetti 8, Longinotti 3, Reggiani, Fenucci. All.: Novelli.

U.S. BRUSA LIVORNO: Mazzacca, Sergio, Lazzotti, Cervia, Salvadorini, Maltinti, Orsini, Della Monaca, Diop, Ramagli, Bini, Simonetti, All.: Menichetti.

Arbitri: Niccolò Borgioli e Alessandro Valfrè.

Parziali: 21-22, 20-15, 22-13, 9-14.

PONTREMOLI – Dopo la sosta forzata per l’allerta meteo (l’incontro col Bcl Lab Lucca si recupererà lunedì 7 aprile), La Cisa Pontremolese al “PalaBorzacca“, contro lo squadrone Brusa Livorno Basket, ritrova il sorriso interrompendo la striscia negativa che andava avanti da quattro turni nel campionato di Divisionre regionale 2. La squadra gialloblù alla ricerca di punti pesanti, vista la situazione di classifica, si è calata nella contesa contro i labronici mettendo in visione il ritrovato spirito combattivo in un match che è andato avanti in equilibrio per tutto il primo tempo che lì hanno visto chiudere i primi venti minuti avanti con un rosicato 41-37.

Dopo l’intervallo l lungo i pontremolesi incrementavano la spinta con una superba prestazione difensiva che, grazie al lavoro svolto in settimana in palestra dal nuovo coach Michele Novelli, gli permetteva di portarsi avanti sul punteggio di 63-50 e, a quel punto, di navigare in acque un poco più sicure governando il campo e chiudendo definitivamente le ostilità sul 72-64, dopo avere raggiunto il ragguardevole vantaggio di + 16. Il match ha evidenziato un cambio di rotta della squadra gialloblù, chiamata nei prossimi impegni a dare continuità ai risultati visto che la matematica ancora non lì condanna ai playout.

Prossimo incontro in trasferta, a Capannori, contro la primatista, Pallacanestro Valdera, venerdì alle 21,15.