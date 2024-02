BASKET, NELLA DIVISIONE REGIONALE 2. La Pontremolese cerca il riscatto contro il Futura. I gialloblù di Novelli decisi a invertire la rotta

Dopo la sconfitta registrata nell’ultimo turno interno contro il Centro Bk Sestri Levante, sesta forza del campionato di divisione Regionale 2, il quintetto della Polisportiva Pontremolese si trasferirà (28 febbraio) a Genova Begato, palla al balzo fissata alle ore 21,10, al “Pala Diamante“ per incontrare nella quarta giornata di ritorno i padroni di casa del Futura Genova. La trasferta sul parquet della squadra della Valpolcevera impone ai gialloblù lunigianesi di interrompere quanto di non positivo registrato negli ultimi turni. Una tappa, quella in programma mercoledì contro la quarta forza del campionato che sulla carta, ma solo su quella, si annuncia ad altissimo rischio per il quintetto diretto da Michele Novelli. L’allenatore dei pontremolesi consapevole delle difficoltà che la sua squadra andrà incontro, nel corso della settimana ha lavorato “torchiando“ a dovere la comitiva nel tentativo di rimettere a punto un motore che troppo spesso si è inceppato, chiedendo ai suoi ragazzi di premere sull’acceleratore e di non togliere il “piede“ sino alla fine del campionato. Pertanto, l’impegno in terra ligure e senza altri giri di parole Emmanuele Fenucci e soci dovranno darci dentro, raddoppiandosi nelle forze per ribaltare un pronostico avverso.

Questi i giocatori convocati da Novelli per affrontare l’impegno in casa del Futura Genova: Romiti, Fenucci, Ulivi, Bardini, Carlotti Gabriele, Reggiani, Montano, Coduri, Mazzetti, Longinotti.