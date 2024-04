Basket, Nella “divisione regionale 2“ la squadra di Novelli si congeda dai tifosi con una vittoria La Pontremolese “saccheggia“ il Villaggio. Emanuele Sordi top scorer con 21 punti

Pontremolese

55

Villaggio Sport

35

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Ulivi 11, Montano 1, Carlotti Gabriele 3, Fenucci, Carlotti Francesco 7, Filippi 4, Reggiani Matteo, Longinotti 4, Sordi 21, Reggiani Marco 2, Terzi 2, Bardini. All.: Novelli.

VILLAGGIO SPORT: Carà, Corino, Arzeno, Piombo, Briccolo, Cogorno, Maiolo, Bellati. All.: Lasagna.

Arbitri: Moscatelli e Bagalà.

Parziali: 9-14, 16-10, 16-4, 14-7.

PONTREMOLI – Nell’ultima partita di fronte ai propri tifosi, penultima del campionato di Divisione Regionale 2 (ex Promozione), la Polisportiva Pontremolese diretta dal tecnico Michele Novelli, si congeda con una larga vittoria sul Villaggio Sport fermando il tabellone luminoso sul risultato di 55 a 35. L’avvio della partita è caratterizzato da ritmi bassi e tanta imprecisione al tiro da parte dei lunigianesi padroni di casa che vanno sotto nel punteggio per poi recuperare il disavanzo nella seconda frazione fino a chiudere i primi 20’ di gioco col minimo vantaggio (25-24).

La ripresa delle ostilità dopo l’intervallo lungo è decisiva per le sorti del match: i ragazzi gialloblù stringono bene le maglie in difesa concedendo solo 4 punti agli avversari, mentre in attacco Sordi porta a scuola i liguri con ben 12 punti nella frazione che fruttano il +13 alla terza sirena. Partita tutta in discesa negli ultimi 10’ di gioco per capitan Carlotti e compagni che amministrano agevolmente la doppia cifra di vantaggio fino al definitivo 55 a 35. Top scorrer della partita il veterano Emanuele Sordi, autore di 21 punti, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione al Pala Borzacca, prima di appendere le scarpette al classico chiodo. Ultima tappa di questo campionato, sabato 4 maggio, a Genova contro lo Scat.

