Basket, Nella Divisione regionale 2 ligure i gialloblù alzano bandiera bianca contro il sestri levante La Pontremolese parte bene ma si spegne nella seconda parte del confronto

Sestri Levante

65

Polisportiva Pontremolese

48

SESTRI LEVANTE: Rossi, Milici, Callegari, Bellagamba, Bono, Perin, Nardella, Pirri, Cervini, Paiz. All.: Gonfiantini.

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Romiti, Ulivi, Bardini, Fenucci, Carlotti Gabriele, Reggiani, Montano. All.: Marcucci.

Arbitri: Aleo e Daga.

Parziali: 8-15, 16-10, 20-7, 21-16.

SESTRI LEVANTE – La Pontremolese impegnata nella terza giornata di ritorno del campionato di basket della Divisione regionale 2 ligure esce dalla palestra “Simone Canepa“ sconfitto per 65 a 48 dai padroni di casa del Centro Sestri Levante, desiderosi di riprendersi la rivincita. Primo quarto tutto a favore del quintetto lunigianese, calatosi nella partita concentrato e particolarmente ordinato in fase offensiva: dopo 10’ di gioco sono i gialloblù a chiudere in vantaggio di 7 lunghezze; nel secondo tempino i rappresentanti della “Conca d’oro“ riordinano le idee e ricuciono lo svantaggio fino al –1 di metà gara (24-25). La partita si decide dopo il rientro dagli spogliatoi delle due squadre: coach Marcucci, che nell’occasione sostituiva lo squalificato Novelli, passa alla difesa a zona per preservare i suoi giocatori viste le scarse rotazioni. I padroni di casa sollecitati dal tecnico Gonfiantini attaccano con pazienza la zona bucandola ripetutamente dall’arco dei 3 punti e firmano il break decisivo che porta il vantaggio in doppia cifra che di fatto spezza le gambe ai pontremolesi che non hanno più le forze fisiche e mentali per rimettere in piedi le sorti dell’incontro. Prossimo appuntamento mercoledì 28 febbraio ancora in terra ligure contro la Futura Genova.

Classifica: Basket Canaletto 26, My Basket Genova A 24, Basket Golfo dei Poeti e Futura Genova 20, My Basket Genova B 18, Sestri Levante 12, About Bkball Genova 10, Pro Recco Basket 8, Pontremolese, Villaggio Sport e Santa Caterina 6, Aurora Basket Chiavari 4.