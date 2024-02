Basket Nella Divisione regionale 2 ligure vince facile il Santa Caterina Pontremolese, è notte fonda Settima sconfitta consecutiva

Santa Caterina Ge

61

Pol. Pontremolese

48

SANTA CATERINA GENOVA: Franconieri, Mantero, Pizzamiglio, Croce, Renzi, Fida, Bruzzo, Chiossone, Monaco, Stara, Mosè, Godowicz. All.: Maceli.

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Ulivi 13, Romiti 9, Fenucci 7, Filippi 7, Reggiani 4, Coduri 8. All.: Novelli.

Arbitri: Bignardi e Vozzella.

Parziali: 17-7, 25-9, 9-16, 10-16.

GENOVA – Prima giornata del girone di ritorno e ancora una sconfitta, la settima consecutiva, per l’allegra comitiva della Polisportiva Pontremolese, questa volta ad opera della Pallacanestro Santa Caterina, cenerentola del campionato regionale a braccetto dell’Aurora Chiavari. Nella settimana travagliata per la troupe diretta da Michele Novelli, costretto ha lavorare a ranghi ridottissimi e nella trasferta nella città della Lanterna ha potuto contare solo sulla presenza di sei giocatori. Primi 20’ di gioco caratterizzati da innumerevoli palle perse e da scarse percentuali al tiro dei lunigianesi che hanno fatto ben poco per mettere in difficoltà i padroni di casa che sul parquet del "Pala Crocera" volavano in facili contropiedi andando all’intervallo lungo con un vantaggio di ben 26 lunghezze (42-16).

Al rientro dagli spogliatoi coach Novelli prova la carta della difesa a zona ma i gialloblù non riescono a ricucire il divario, rimanendo sempre sopra alla doppia cifra di svantaggio. Prossimo appuntamento, questa sera alle 21, al “PalaBorzacca“ contro la capolista Canaletto degli ex Ceragioli, Zoppi e De Ferrari.

Ebal.