Basket, Nella “divisione regionale 2“ prosegue il momento poco felice dei ragazzi allenati da novelli La Polisportiva Pontremolese alza bandiera bianca contro la corazzata My Genova

My basket genova

58

Polisportiva Pontremolese

34

MY BASKET GENOVA “A“: Pera 12, Macrì 4, Leardi 7, Mortara 2, Arnulfo 2, Valdata 9, Di Paco, Fantoni 12, Iacolelli 6, Carrara, Capittini 4. All.: Ogliani.

PONTREMOLESE: Romiti 8, Ulivi 13, Carlotti Francesco, Bardini 1, Carlotti Gabriele 4, Reggiani Matteo, Fenucci 8. All.: Novelli.

Arbitri: Altamura e Bruschi.

Parziali: 21-8, 12-12, 23-6, 2-8.

GENOVA – La trasferta nella città della Lanterna è ancora amara per i ragazzi di coach Novelli che, ancora alle prese con i soliti problemi di organico, deve cedere la posta in palio al My Basket Genova “A“, attuale seconda forza del campionato della “Divisione Regionale 2“. Partenza subito in salita per i pontremolesi che, nonostante delle buone trame offensive, non trovano la via del canestro e in difesa faticano a contenere la fisicità dei padroni di casa. Il secondo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio, con Ulivi e compagni che non riescono a recuperare la doppia cifra di svantaggio. Al rientro dall’intervallo lungo, i genovesi ingranano le marce alte con un buon giro palla che innescano alla grande i tiratori di coach Ogliani; meno bene i gialloblù, che cercano punti nei pressi del ferro avversario ma sbattono contro il muro alzato dai lunghi liguri.

Gli uomini di coach Novelli escono di fatto dalla partita, sotto di ben 30 lunghezze alla fine della terza frazione, con il risultato ampiamente nelle mani dei padroni di casa. Prossimo impegno vedrà la Pontremolese impegnata tra le mura amiche del “PalaBorzacca“ contro il fanalino di coda dell’Aurora Chiavari, in un match decisamente alla portata.