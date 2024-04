Basket, Nella “divisione regionale 2“ Termina con un altra sconfitta la stagione regolare. La Pontremolese di Novelli alza bandiera bianca contro il Ricreativo Teste Mobili

Abb Ricreativo Teste Mobili

53

Polisportiva Pontremolese

48

RICREATIVO TESTE MOBILI: Cerisola, Ferrari, Patris, Altomari, Zejno, Aragoni, Grosso, Massirio, Bellotti, Fusaro.

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Carlotti Gabriele, Carlotti Francesco 6, Fenucci 2, Ulivi 8, Sordi 14, Montano 3, Romiti 10, Coduri 3, Terzi 2, Filippi Mattia. All.: Novelli.

Arbitri: Emmanuele e Aleo di Genova.

Parziali: 13-11, 13-5, 13-20, 14-12.

GENOVA – Si chiude con un’atra sconfitta la stagione regolare del sottocanestro della Polisportiva Pontremolese, battuta in trasferta dell’Abb Teste Mobili per 53 a 48. Una sconfitta di misura che ha visto i pontremolesi penalizzati da un arbitraggio capace di fischiare 26 falli a sfavore contro gli 11 contro i padroni di casa. Primo quarto equilibrato, con i liguri che chiudono avanti di 2 dopo i primi 10’ di gioco; blackout offensivo per i lunigianesi nella seconda frazione che permette ai genovesi di arrivare a metà gara con il vantaggio in doppia cifra (26-16). Al rientro dall’intervallo lungo coach Novelli sprona i suoi che ricuciono quasi tutto il divario di svantaggio e arrivano al terzo gong sotto di appena tre lunghezze; l’ultimo tempino è giocato punto a punto, con Sordi e compagni che hanno la possibilità di mettere la testa avanti nel punteggio, ma qualche palla perse sul finale e la precisione ai liberi degli avversari, dà la vittoria ai genovesi.

Ora i ragazzi della squadra diretta dal presidente Ferdani restano in attesa di conoscere le avversarie della “fase a orologio“, ancora due partite prima di chiudere il sipario su questa deludente stagione.